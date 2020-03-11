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Дети – в смертельной опасности: боевики обстреляли жилой район на Донбассе

11 марта 2020, 11:28

Школьников в Марьинке пришлось эвакуировать в бомбоубежище.

В школе Светлодарска в результате обстрела, осуществленного боевиками, были выбиты десятки стекол
Под обстрел попала школа в Марьинке / Иллюстративное фото - facebook.com/zhebrivskyi

Кремлевские наемники обстреляли жилые кварталы населенного пункта Марьинка на Донбассе. Из-за обстрела учеников местной школы № 2 пришлось эвакуировать в бомбоубежище. 

Боевики применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы. Под обстрел попали  жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе и учебное заведение. Свежие новости АТО сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В смертельной опасности оказались ученики, которые остались на седьмой урок и дети младших классов, которые остались в группе продленного дня. Персонал учебного заведения оперативно эвакуировал юных жителей Донбасса в бомбоубежище этой же школы", - говорится в сообщении.

После обстрела работники Национальной полиции вывезли учеников и персонал школы из опасного района и развезли по домам. Погибших и раненых среди местных жителей и детей школы нет.

Напомним, оккупанты "отметили" 23 февраля обстрелом мирных жителей Донбасса. 

Кроме того, 10 марта в поселке Пески, который находится под захваченным боевиками "ДНР" Донецком, противник устроил мощный обстрел. В результате обстрела был тяжело ранен один защитник Украины, он скончался во время эвакуации.

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