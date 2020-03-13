Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса в Украине.

Во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров относительно реформирования системы градостроительства, глава государства заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации вокруг распространения Covid-19.

"Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тысяч гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями", - подчеркнул президент.

Он считает, что в сложившейся ситуации свое слово должны сказать правоохранительные структуры.

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"Если люди не понимают этого, они ожидали очень либерального президента и правительства, а мы такими и являемся, и были, то нужно делать жесткие серьезные выводы на уровне всех наших правоохранительных структур", - добавил Зеленский.

Напомним, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин.

В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.