Зеленский грозит "жесткими выводами" зарабатывающим на Covid-19

Свое слово должны сказать правоохранительные структуры, считает президент.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг распространения коронавируса в Украине.
Во время выездного внеочередного заседания Кабинета министров относительно реформирования системы градостроительства, глава государства заявил о недопустимости зарабатывания на ситуации вокруг распространения Covid-19.
"Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это война и здоровье людей. Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тысяч гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями", - подчеркнул президент.
Он считает, что в сложившейся ситуации свое слово должны сказать правоохранительные структуры.
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"Если люди не понимают этого, они ожидали очень либерального президента и правительства, а мы такими и являемся, и были, то нужно делать жесткие серьезные выводы на уровне всех наших правоохранительных структур", - добавил Зеленский.
Напомним, в Украине начиная с 12 марта объявлен общенациональный карантин.
В Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.