Порошенко неожиданно явился в ГБР - СМИ

Порошенко пришел в ГБР / УНИАН

Пятый президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, который поздно вечером 14 марта вернулся в Украину из Испании, в понедельник, 16 марта, прибыл в Государственное бюро расследований на двух машинах марки Мерседес.

По какой причине политик находится в здании силовиков, пока неизвестно.

"Порошенко на двух "Мерседесах" заехал на территорию Госбюрорасследований. Через несколько минут из здания вышел пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Пресс-служба ГБР пока информацию не подтверждает. По какой причине пятый президент прибыл - пока неясно", - сообщает Telegam-канал PavlovskyNews.

Отметим, что в пресс-службе бывшего гаранта пока никак не комментирует ситуацию.

Журналисты утверждают, что сейчас ожидается официальный ответ от пресс-службы политика.

Читайте также"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИНапомним, Петр Порошенко 8 марта уехал из Украины в Испанию, в связи с чем пропустил очередной допрос в ГБР.

Однако заявление президента Украины Владимира Зеленский о закрытии авиасообщения с 17 марта заставило Порошенко пересмотреть свои планы и срочно вернуться, сообщило издание Страна со ссылкой на источники в партии Европейская солидарность.