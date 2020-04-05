Без паники: в Минздраве поведали, как побороть страхи во время карантина

В Минздраве призвали не паниковать и соблюдать рекомендации / УНИАН

Коронавирус каждый день уносит жизни украинцев и распространяется по нашей стране. Из-за длинного карантина население начинает паниковать еще больше. Но этого не стоит делать, ведь "вирус паники" может оказаться еще страшнее самой китайской хвори.

Об этом предупредил Минздрав и призвал заботиться о своем психическом и физическом здоровье. Ведомство опубликовало краткие инструкции, как можно справиться с паникой:

Объединяться в клубы по интересам и устраивать обсуждение книг, чемпионаты по играм или обсуждение фильмов.

Тем, кто впал в депрессию из-за недостатка физической активности, медики рекомендуют делать зарядку дома, заняться самосовершенствованием или найти себе хобби.

Зависимым от интернета и склонным к самолечению следует не гуглить симптомы в сети, а спрашивать мнения живых специалистов, а также постараться здраво оценивать риски.

Всех, кто ринулся делать хомяьчи запасы продуктов и туалетной бумаги, в МОЗ успокоили: дефицита товаров не будет. Нужно критично относиться к людям, которые подстегивают ажиотажный спрос.

Ранее Главред писал, что во время пандемии жуткого коронавируса Минздрав объяснил украинцам, как нужно правильно носить медицинскую маску. Как отмечается в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей.

Также в Минздраве заявляли, что пик заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине может начаться 14-15 апреля, если не будут приняты жесткие ограничительные карантинные меры.