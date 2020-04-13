УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться

13 апреля 2020, 19:49

Эколог объяснил, почему закон о повышении штрафов за поджог растительности бесполезен.

Пожар, Чернобыль
Эколог объяснил, почему повышение штрафов за поджоги не спасут Чернобыльскую зону от новых масштабных пожаров / dsns.gov.ua

Поддержанный Верховной Радой в разгар масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне законопроект № 2339, который предусматривает существенное повышение штрафов за поджог сухой растительности в экосистемах Украины, лишен какого-либо смысла и ни коим образом не поспособствует сокращению количества лесных пожаров.

Об этом в комментарии Главреду заявил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко.

Эколог, оценивая новое "произведение" законотворцев, не стесняясь в выражениях, назвал его "херней" и объяснил свою точку зрения.

"Какой смысл увеличивать штрафы за поджоги сухой растительности, если это разрешено законом Украины?! Читайте ст. 39 закона "О животном мире". Наши законописцы лучше бы сначала наняли специалистов, которые бы создали нормальные законы, а потом уже пиарились. У нас поджоги раз-ре-ше-ны!!! Потому закон про штрафы – херня", – отметил Владимир Борейко.

По словам эксперта, это не первое законодательное противоречие, которое допустила власть – аналогичная ситуация и с ограничительными мерами в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса.

Читайте такжеПожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами

"С нашим карантином – та же история. Как меня может штрафовать полиция за прогулку по парку, если Конституция мне разрешает это делать? Введенные ограничения – незаконны. Именно потому из свыше 400 составленных полицией протоколов суды лишь по 39-ти обязали нарушителей выплатить штрафы. Как наши карантинные ограничения – вне закона, так и штрафы за поджоги. Как можно увеличивать штрафы за поджог растительности, если другой действующий закон это разрешает!" – считает Борейко.

При этом эколог отметил, что пожары в Чернобыльской зоне – это бесконечная история в Украине. По его слова, каждый год в апреле или сентябре Чернобыльская зона горит.

"Так происходит потому, что вообще ничего не делается в плане предупреждения лесных пожаров в этой местности. Если в соседней Беларуси, где та же Чернобыльская зона, стоит несколько сотен наблюдательных вышек, то у нас – всего несколько десятков. Кроме того, у нас нет соответствующей техники, тогда как у белорусов есть самолеты. Таким образом, предупреждение пожаров в Чернобыльской зоне у нас практически не осуществляется. Пожары видят лишь тогда, когда они вовсю начинают гореть и дымить", – рассказал Борейко.

А последствия этих пожаров, по мнению эксперта, намного более серьезные, чем говорит МЧС, которому Владимир Борейко категорически не верит.

"Данным МЧС насчет радиации не верю. Как раньше власть врала насчет происходящего в Чернобыле, так врет и сейчас. Но легко допустить, что, когда горит чернобыльский лес, поднимаются вредные вещества и несутся по розе ветров. Вот у нас скоро начнется северный ветер, а это значит, что эти радиоактивные вещества могут пойти на Киев. Но, даже если радиации нет, то при пожаре выделяется масса вредных веществ: окись углерода, двуокись углерода (угарный газ), окиси азота, а главное – бензпирен, вещество первого класса опасности, которое способствует развитию раковых заболеваний", – предостерег эколог.

Читайте также"Хаты горят, как свечки": под Чернобылем пожар уничтожил село, опубликовано жуткое видео

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар в Чернобыльской зоне, и пожарные тушат те ячейки, где еще остается огонь. Локализован. Владимир Борейко успокоил, что пожар едва ли вновь разгорится, но не в силу каких-то особых усилий государства и специальных служб, а в силу погодных условий вновь.

"Пожар вряд ли сможет разгореться, потому что уже на завтра-послезавтра обещают дожди", – подытожил Борейко.

Владимир Борейко Чернобыльская зона Чернобыль пожар лесной пожар поджог штрафи радиация
Сейчас вы просматриваете новость «Закон о штрафах – «херня»: почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:56
Украинцев испугали неурожаем черешни и абрикосов из-за заморозков
19:55
"Зачем делаете нас дураками?": Лукашенко с яростью накинулся на российские СМИ
19:49
Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться
19:30
Эпидемия коронавируса в Украине вспыхнет с новой силой: эксперт назвал причину Видео
19:21
В ЦИК поведали, может ли карантин сорвать проведение местных выборов
19:00
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
18:58
Каппелан ПЦУ требует уголовного наказания для УПЦ МП за нарушение карантина
18:50
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 13-04-2020 Видео
18:39
График работы Новой Почты на Пасху 2020 изменен – как работают отделения
18:25
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
18:20
Раскрыты необычные симптомы коронавируса Видео
18:00
Кернес предложил отпраздновать День победы с фотографиями на балконе
17:31
Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами
17:18
Уханьская мерзость возвращается: в КНР пошла еще одна волна Covid-19
17:17
Агенты коронавируса: как украинские церкви становятся рассадниками биотерроризма мнение
17:00
Ветер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
16:41
"Дочь просилась в детдом": Полякова пожаловалась Седоковой на карантинные проблемы с детьми
16:29
Китайский паршивец Ковид-19 оказался намного заразнее, чем считалось - ученые Видео
16:22
Игроки вспомнили видеоигровых боссов, которых ненавидят сильнее всего
16:05
Омбудсмен рассказала, когда пройдет обмен пленными между Украиной и боевиками Видео
15:35
Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет Видео
15:22
Новый необычный дизайн PlayStation 5 основан на геймпаде DualSense
15:17
Депутаты изменили государственный бюджет и приняли ряд законов: подробности Видео
15:04
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
14:53
Лукашенко обвинил своих граждан в заболевании уханьской заразой Видео
14:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
14:23
"Это диверсия, е*ашить надо": копы оштрафовали попов за Вербное воскресенье Видео
13:49
Ольга Фреймут лишилась близкого человека: подробности
13:42
Ученые раскрыли проклятый фараоном саркофаг с мумией жрицы: находка ошеломляет
13:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13:22
Издержки карантина: на Одесчине люди без масок отметелили полицейского
13:16
Погода в Украине будет с морозом и снегом – кому не повезло на неделе Видео
12:50
У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли Видео
12:46
Бог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
12:22
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
12:18
От заражения до пневмонии: врач рассказал, как коронавирус "атакует" человека Видео
12:01
Еще один прогноз: в ВОЗ рассказали, сколько продлится пандемия китайского коронавируса
11:57
Украинцев разводят "Протефлазидом" - несуществующими лекарствами от коронавируса
11:54
По примеру "испанки": в Канаде нашли метод лечения COVID-19
11:53
Слух: ремейк легендарной Resident Evil 4 уже в разработке
11:31
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры Видео
11:24
Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги Видео
11:19
Уханьская зараза ополчилась против России: в стране массово болеют люди Видео
11:18
"С днюхой, нах*й": Шнуров спел про бодун в честь своего дня рождения Видео
11:12
Карантин по-украински и Чингисхан мнение
11:03
"Голосовать без обсуждения": Разумков рассказал, чем Рада займется на внеочередном заседании Видео
10:30
Историк рассказал, какой феномен поможет украинцам пережить кризис
10:23
Пандемия коронавируса-2: инфекционист назвал сроки нового глобального карантина Видео
09:51
Еще больше новых случаев и жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:47
"Хоронить как чумных": мэр Николаева припугнул горожан последствиями коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять