Закон о штрафах – "херня": почему поджигатели травы в Чернобыльской зоне могут расслабиться

Эколог объяснил, почему повышение штрафов за поджоги не спасут Чернобыльскую зону от новых масштабных пожаров / dsns.gov.ua

Поддержанный Верховной Радой в разгар масштабных лесных пожаров в Чернобыльской зоне законопроект № 2339, который предусматривает существенное повышение штрафов за поджог сухой растительности в экосистемах Украины, лишен какого-либо смысла и ни коим образом не поспособствует сокращению количества лесных пожаров.

Об этом в комментарии Главреду заявил директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко.

Эколог, оценивая новое "произведение" законотворцев, не стесняясь в выражениях, назвал его "херней" и объяснил свою точку зрения.

"Какой смысл увеличивать штрафы за поджоги сухой растительности, если это разрешено законом Украины?! Читайте ст. 39 закона "О животном мире". Наши законописцы лучше бы сначала наняли специалистов, которые бы создали нормальные законы, а потом уже пиарились. У нас поджоги раз-ре-ше-ны!!! Потому закон про штрафы – херня", – отметил Владимир Борейко.

По словам эксперта, это не первое законодательное противоречие, которое допустила власть – аналогичная ситуация и с ограничительными мерами в рамках карантина из-за эпидемии коронавируса.

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"С нашим карантином – та же история. Как меня может штрафовать полиция за прогулку по парку, если Конституция мне разрешает это делать? Введенные ограничения – незаконны. Именно потому из свыше 400 составленных полицией протоколов суды лишь по 39-ти обязали нарушителей выплатить штрафы. Как наши карантинные ограничения – вне закона, так и штрафы за поджоги. Как можно увеличивать штрафы за поджог растительности, если другой действующий закон это разрешает!" – считает Борейко.

При этом эколог отметил, что пожары в Чернобыльской зоне – это бесконечная история в Украине. По его слова, каждый год в апреле или сентябре Чернобыльская зона горит.

"Так происходит потому, что вообще ничего не делается в плане предупреждения лесных пожаров в этой местности. Если в соседней Беларуси, где та же Чернобыльская зона, стоит несколько сотен наблюдательных вышек, то у нас – всего несколько десятков. Кроме того, у нас нет соответствующей техники, тогда как у белорусов есть самолеты. Таким образом, предупреждение пожаров в Чернобыльской зоне у нас практически не осуществляется. Пожары видят лишь тогда, когда они вовсю начинают гореть и дымить", – рассказал Борейко.

А последствия этих пожаров, по мнению эксперта, намного более серьезные, чем говорит МЧС, которому Владимир Борейко категорически не верит.

"Данным МЧС насчет радиации не верю. Как раньше власть врала насчет происходящего в Чернобыле, так врет и сейчас. Но легко допустить, что, когда горит чернобыльский лес, поднимаются вредные вещества и несутся по розе ветров. Вот у нас скоро начнется северный ветер, а это значит, что эти радиоактивные вещества могут пойти на Киев. Но, даже если радиации нет, то при пожаре выделяется масса вредных веществ: окись углерода, двуокись углерода (угарный газ), окиси азота, а главное – бензпирен, вещество первого класса опасности, которое способствует развитию раковых заболеваний", – предостерег эколог.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар в Чернобыльской зоне, и пожарные тушат те ячейки, где еще остается огонь. Локализован. Владимир Борейко успокоил, что пожар едва ли вновь разгорится, но не в силу каких-то особых усилий государства и специальных служб, а в силу погодных условий вновь.

"Пожар вряд ли сможет разгореться, потому что уже на завтра-послезавтра обещают дожди", – подытожил Борейко.