В Киеве зажгли главную елку Украины. Опубликованы фото и видео

Главная елка Украины, которая на протяжении всех Новогодних праздников будет стоять на Софийской площади в Киеве, судя по фотографиям и видео, елка выглядит намного лучше, чем это было после ее прибытия в Киев.

Перед праздником Софийскую площадь украсили и открыли рождественскую ярмарку. Вечером, 18 декабря, проверили иллюминацию и на самой елке.

Фото нарядной Софийской площади и елки разместили организаторы праздника и пользователи в сообществе FolkUkraine на Facebook.

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Напомним, 7 декабря в Киеве установили новогоднюю елку, она была лысоватая. Дерево срубили 2 числа возле поселка Богородчаны Ивано-Франковской области, ей более 90 лет, высота составляла 28,5 метров, а диаметр кроны достигал семи метров.