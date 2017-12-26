Сыну Авакова суд разрешил снять электронный браслет и вернул загранпаспорт

Соломенский районный суд столицы Киева постановил снять с сына руководителя МВД РФ Арсена Авакова Александра электронный браслет и возвратить ему ранее изъятый загранпаспорт.

Такое сообщение во вторник, 26 декабря, опубликовал портал "Українські новини" со ссылкой на представителей Специальной антикоррупционной прокуратуры, которые, в свою очередь изначально просили продлить сыну Авакова личное обязательство, ношение браслета и другие обязательства.

При этом суд оставил действительным меру пресечения в виде личного обязательства и обязанность Александра Авакова являться к следователю по первому вызову и сообщать о смене места проживания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суд снял арест с имущества сына Авакова и назначил новое разбирательство