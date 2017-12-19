Суд снял арест с имущества сына Авакова и назначил новое разбирательство

Сегодня, 19 декабря, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты и снял арест с имущества сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра.

Об этом в ходе заседания объявил председательствующий судья, пишет РБК-Украина.

"Апелляционную жалобу представителя собственника имущества — адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от ... ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, наложен арест на имущество, находящееся в собственности Авакова, 1988 года рождения, ...отменить", — постановил судья.

Таким образом суд снял арест с имущества сына Авакова: трех машиномест в подземном паркинге по адресу г. Киев, ул. Протасов Яр, 8, а также с квартиры по адресу г. Киев ул. Протасов Яр, 8 и квартиры в г. Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

"Новым постановлением назначается судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полное зачитывание решения суда состоится 26 декабря в 16 час 16 мин", — объявил судья в зале судебного заседания.

Кроме того, в комментарии изданию прокурор Александр Снегирев рассказал, что Апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство по делу сына Авакова.

По словам прокурора, санкция статьи предусматривает конфискацию. Снегирев не смог ответить на вопрос о том, когда состоится рассмотрение дела по существу.

Напомним, прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн,, однако 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как "дело рюкзаков") задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына.

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по "делу рюкзаков" не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября во НАБУ сообщили, что в рамках "дела рюкзаков" проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.