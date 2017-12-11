Аваков отказался на допросе говорить на украинском языке: соцсеть возмущена

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на допросе по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича отказался переходить на украинский язык, заявив, что будет пользоваться "слобожанским".

Аваков на украинском языке попросил суд разрешить ему давать показания на "слобожанском" языке и сразу перешел на русский язык.

"Я дам свободные показания, но я прошу суд в соответствии с пунктом 4, - давать показания на родном языке, которым удобно воспользоваться, — слобожанским языком, как его некоторые называют, русским", — сказал Аваков.

Соцсеть возмущена и удивлена появлением в Украине "слобожанского языка".

Экс-заместитель Главы Администрации президента Украины Марина Ставнийчук на своей странице в Facebook написала: "Здесь, кажется, в судебном заседании по делу о госизмене Януковича Арсен Аваков совершил научно-лингвистическое открытие. Потому что сказал, что "в суде будет пользоваться слобожанским языком, который называют еще русским", — отметила она.

Ставнийчук добавила, что озадачена этим заявлением даже без учета того факта, что министр обязан знать и применять государственный украинский язык.

"Уважаемые языковеды! Как оцените такую интересную языковую сентенцию от министра?" — подытожила экс-чиновница.

На ситуацию также отреагировал журналист Николай Канишевский в Facebook, которого также крайне удивило разрешение суда общаться должностному лицу на несуществующем языке.

"Может, я что-то пропустил, или чего-то не знаю. Все может быть. Вот министр Аваков попросил суд общаться на слобожанском языке. И тот позволил. А я никогда не слышал о существовании такого", — отметил он.

Бывший регионал Николай Левченко также отреагировал на данное заявление Авакова.

Ранее Аваков во время допроса заявил, что ездил в Крым в феврале 2014 года не для задержания, а с целью повидаться с Януковичем и попробовать вернуть в Киев.