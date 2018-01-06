"Никаких нарушений нет". В УПЦ МП не видят аморальности в отказе отпеть ребенка

6 января 2018, 10:57

С осуждением позиции УПЦ МП уже выступили представители других христианских церквей.

В УПЦ МП не видят аморальности в отказе отпевания

В Запорожье разгорается скандал после того, как священник Московского патриархата отказался отпевать трагического погибшего мальчика.

Как говорится в сюжете ТСН, родные потрясены, они даже не могли представить, что церковь откажет им прямо перед погребением.

С осуждением позиции УПЦ МП уже выступили представители других христианских церквей. Тем временем в епархии позицию своего священнослужителя поддерживают. Говорят, что он поступал согласно канонам.

Возмущенные поступком священника люди начали приносить на крыльцо церкви игрушки в знак поддержки родителей мальчика. Игрушки, которые приносили люди, из-под храма убрали почти сразу.

Родители рассказывают, что уговаривали священника и даже становились на колени, но отец собрал вещи и ушел, мол, что не хочет брать грех на душу. Отец мальчика поехал в ближайшую церковь, но и там получил категорический отказ.

Несмотря на это возмущение людей и осуждение от церквей других конфессий, в Московском патриархате уверены, что их священник поступил правильно. По словам главы епархии, церковь Киевского патриархата они не признают, следовательно, малыша считают некрещеным.

"Никаких канонических нарушений священник не совершил. Отношение морали и сегодняшней человеческой мысли с канонами церкви — это несоизмеримые понятия. Это — как приравнять законы ньютоновской механики к законам квантовой физики", — отметил архиепископ Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука.

Представители других христианских церквей поступком московских священников потрясены. Мол, выяснять у родителей, где именно они крестили трагически погибшего ребенке перед погребением — аморально.

"Позиция нашей церкви является однозначной, что такие действия являются недопустимыми. И лично я считаю, что случай этот досадный. Он не то что не христианский, я считаю, что это не по-человечески", — отметил наместник Свято-Михайловского златоверхого монастыря УПЦ КП Архиепископ Агапит.

"Это не момент, когда надо выяснять, как сказать, конфессии, патриархаты, каноничность-неканоничность. Момент похорон — это момент трагедии, боли. И нужно просто сочувствуя, видя страдания родителей, надо идти навстречу и сострадать — то, что делал Христос с нами", — отметил руководитель департамента информации УГКЦ протоиерей Игорь Яцив.

Напомним, трагедия в Запорожье случилась 31 декабря. 39-летний мужчина открыл окно на 8 этаже и сделал свой последний шаг. Как раз в тот момент, когда из подъезда выходили отец с двухлетним сыном. Самоубийца упал прямо на мальчика. Спасти ребенка медики не смогли.

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Запорожье отпевание церковь самоубийство
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