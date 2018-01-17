Сестра Розенблата приобрела в Германии многоуровневую квартиру за 4 млн грн

Депутат Новоград-Волынского районного совета Елена Розенблат, которая является родной сестрой скандально известного нардепа Борислава Розенблата, приобрела в одном из городов Германии квартиру за почти 4 млн гривен.

Данные о покупке были внесены в Единый госреестр деклараций, сообщает Украинская правда.

Согласно обновленной информации, Елена Розенблат приобрела недвижимость площадью 215 кв.м. на 6-9 этажах дома с гаражом и подвальным помещением у иностранной гражданки Ирмгард Гокель. Сделка состоялась 27 ноября 2017 года, сумма покупки составила 3 995 667 грн.

В комментарии журналистам сестра нардепа отметила, что 215 кв.м – это общая площадь, куда входит нижний этаж с гаражом и подвалом, а также крыша. А непосредственно жилая площадь занимает 113 кв.м, поскольку это квартира на несколько уровней.

Внушительную сумму на покупку жилплощади в Германии, по словам Розенблат, они с супругом взяли в банке.

"Я вместе с мужем приобрела квартиру… Приобрели в кредит", – добавила она.

Политик отметила, что данные о кредите в НАПК она намерена предоставить 18 января.

Напомним, ранее с подозреваемого в коррупции нардепа Борислава Розенблата суд снял запрет о свободном передвижении внутри страны.