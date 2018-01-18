Ситуация на фронте усложнилась, погибли три воина ВСУ, 5 ранены

Противик продолжает срывать договоренности о прекращении огня. За прошедшие сутки в районе проведения АТО незаконные вооруженные формирования (НВФ) осуществили 7 обстрелов наших позиций, в результате чего погибли три воина ВСУ, еще 5 получили боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

По информации штаба, украинские военнослужащие в двух случаях были вынуждены открывать огонь из вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями.

На Луганском направлении боевики активизировались в темное время суток в районе Светлодарской дуги. Противник вел огонь из гранатометов различных видов и 120-мм минометов вокруг населенного пункта Луганское.

На Донецком направлении боевики нарушали договоренности о прекращении огня с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Песок. Из минометов такого же калибра они обстреливали опорные пункты вокруг Верхнеторецкого, а из гранатометов и стрелкового оружия — у Новотроицкого.

На подступах к Авдеевке участники НВФ более часа вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие из стрелкового оружия вблизи Гранитного.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что число противотанковых ракетных комплексов в зоне проведения АТО в 2018 году будет увеличено в четыре раза.