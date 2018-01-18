Строительство Керченского моста: оккупанты показали обустройство проезжей части, фото

На одном из участков автодорожной части Крымского моста через Керченский пролив оккупанты установили барьерное ограждение и мачты освещения.

Об этом сообщает официальный ресурс проекта most.life.

"Работы по обустройству выполнены на участке моста между пятью опорами. По двум направлениям по обеим сторонам моста установлено в общей сложности 1 800 погонных метров барьерного ограждения и 28 мачт освещения. Этот участок на острове Тузла – передовой в строительстве. Здесь первыми отрабатываются все этапы реализации проекта. В целом дорожникам предстоит установить более 76 км барьерного ограждения и более 1000 мачт освещения", – говорится в сообщении.

Расчетная скорость движения на автодорогах категории 1б – 120 км/ч. Это означает проектную способность дорожного конструктива обеспечить безопасность движения автомобилей при таком скоростном режиме. Фактическая максимальная разрешенная скорость движения по мосту будет установлена в связке со скоростными режимами на автоподходах и согласована с Госавтоинспекцией. Согласно правилам дорожного движения, она составит 90 км/ч.

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