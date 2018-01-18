Полицейский Кривого Рога продавал наркотики и оружие из вещественных доказательств. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника одного из районных отделений полиции Кривого Рога, который продавал изъятые у злоумышленников оружие и наркотики.

Полицейский имел доступ к наркотическим веществам и оружию, которые хранились в комнате вещественных доказательств районного отделения полиции. Он организовал их сбыт и был взят с поличным.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с военной прокуратурой и внутренней безопасностью Нацполиции. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов Кривого Рога во время продажи наркотиков и мелкокалиберного пистолета, предназначенного для стрельбы боевыми патронами — сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины на своей странице в Facebook. а свой товар полицейский хотел получить 14 тыс гривень.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 308 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее на Киевщине следователь полиции погорел на крупной взятке.



