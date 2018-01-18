Украинца задержали в Крыму за надругательство над российским флагом

Российские пограничники задержали украинца на границе Крыма и Украины, в пункте пропуска "Армянск", во время проверки документов. 35-летний гражданин Украины был в розыске российских спецслужб с середины октября 2017 года.

"Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок", - говорится в сообщении пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

По данным пограничников, сотрудники крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) разыскивали украинца с середины октября 2017 года, сообщает информагентство ТАСС.

Задержанного передали "инициаторам розыска", добавили в ФСБ.

Напомним, ранее в Крыму вынесли приговор Владимиру Балуху, который вывесил украинский флаг.



