В Киеве девушка выпала с девятого этажа и осталась жива

В Киеве в Деснянском районе на улице Братиславской 18-летняя девушка выпала с девятого этажа и осталась жива.

Об этом рассказали врачи больницы, где оказывали помощь пострадавшей, пишет "Обозреватель".

В результате падения девушка получила переломы и ушибы внутренних органов, после чего была доставлена медиками в больницу скорой помощи.

Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь.

Было ли происшествие несчастным случаем или девушка пыталась совершить суицид, пока неизвестно.

Напомним, 2 января, во Львове в одном из домов с восьмого этажа выпал мужчина.