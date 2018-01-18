Новая смерть от кори. В Одесской области скончался ребенок — СМИ

В среду, 17 января, в райцентре Березовка Одесской области от кори умер 1,5-годовалый ребенок, который не был привит.

Заболевание проходило с осложнениями — на фоне кори у ребенка развился энцефалит, сообщает "Студія і".

Напомним, накануне в Одессе умерла 30-летняя женщина. В общем с 2017 года на Одесщине вследствие кори умерли уже 8 человек, из них — 5 детей.

Ранее врач-педиатр Евгений Комаровский отметил, что вслед за корью, которая сейчас распространяется в Украине, стране грозит еще и вспышка дифтерии.