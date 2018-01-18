"Узурпация власти". Власти эксперт оценил риски, связанные с законом о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса , который депутаты Рады приняли в четверг, 18 января, конкретно не признает вооруженный конфликт между Украиной и Россией, не называет РФ агрессором, но при этом заметно расширяет полномочия президента Порошенко в вопросе применения войск по всей стране и в плане контроля над перемещением грузов через линию соприкосновения.

Такое мнение озвучил высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает портал InfoResist.

"Этот закон в принципе ничего не дает украинским Вооруженным Силам. Политики пытаются узаконить применение вооруженных сил в мирное время внутри страны и расширить полномочия президента. Дело в том, что этот закон противоречит Конституции, в которой говорится, что Вооруженные Силы могут быть применены только для защиты от внешнего врага. А внешнего врага нет", — заявил он.

По мнению Жданова, закон фактически и существенно усиливает власть президента Порошенко.

"Мы получаем, я бы даже не побоялся этого слова, уже узурпацию. Вооруженные силы Украины законом наделяются функциями Национальной гвардии, президент лично может применить их внутри страны в мирное время без введения военного положения. То есть, для примера я скажу так: завтра, допустим, на Банковой вместо Нацгвардии мы можем увидеть десантно-штурмовой батальон", − смоделировал ситуацию он.

Эксперт подчеркивает, что полномочия президента в плане вооруженных сил расширили, а действие закона распространили на всю территорию Украины.

Кроме того, как считает Жданов, замена термина "АТО" на "самооборону" вызовет очередные проблемы в юридической плоскости.

"То есть у нас есть еще одна правовая коллизия в том плане, что в международном праве не существует понятия "самообороны". И западные партнеры как не понимали, что такое АТО, которое проводят вооруженные силы, так они теперь не будут понимать смысла применения вооруженных сил в качестве самообороны. Самообороны от кого? Самообороны какой? Нет формулировки, понимаете?" —обратил он внимание на проблему.

По словам Жданова, слово "агрессия" есть в преамбуле закона, во всяком случае, в первом варианте, а понятие "Российская Федерация" вообще не упоминается в тексте: "Понятие "оккупированные территории" есть, но оно не привязано к РФ. "ЛНР" и "ДНР" — не террористические организации".

"Закон усиливает полномочия президента — раз. Второе, закон дает возможность президенту взять под контроль все перемещения грузов и товаров через линию соприкосновения: оно уходит под военных, а военные подчиняются президенту. И самое главное — мы не обидели РФ, не назвав ее агрессором и не признав вооруженный конфликт между Украиной и Россией", —подытожил эксперт.

Напомним, ранее журналист назвал основные цели, которых хочет добиться Порошенко благодаря закону о реинтеграции Донбасса.