В Кабмине озвучили новое решение "проблемы авто на еврономерах"

Собственники автомобилей с еврономерами должны доплачивать пошлину при ввозе таких транспортных средств в Украину.

С таким заявлением выступил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Об портал "Новое Время".

"Я считаю, что все должны быть в равных условиях. И думаю, что все должны "растаможивать" автомобили по правилам, которые являются для всех одинаковыми", – заявил глава Кабмина.

По его мнению, для решения этой проблемы стоит пересматривать ввозные ставки либо "что-то оптимизировать". Гройсман также подчеркнул такой факт – несмотря на то, что Украине на авто с еврономерами ездят много добропорядочных людей, очень часто на таких транспортных средствах совершаются преступления и наезды

"И найти виновников невозможно. Такие машины нужно регистрировать, правильно администрировать", - отметил глава Кабмина.

Премьер также напомнил, что правительство уже подало в Раду проект закона, ужесточающего ответственность за грубое нарушение правил дорожного движения. В нем есть пункты и о регистрации таких автомобилей.

"Я уверен, что это будет хороший шаг для легализации тех, кто управляет этим транспортом", − подытожил Гройсман.

Напомним, ранее в Раде рассказали о том, сколько владельцы авто на еврономерах заплатят за переход на украинские.