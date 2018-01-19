В штабе АТО рассказали о коварной провокации боевиков

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 18 января, боевики два раза нарушили "режим тишины", никто из украинских военнослужащих не пострадал.

В темное время суток террористы осуществили коварную провокацию — на Луганском направлении били по позициям наших защитников из оружия, запрещенного Минскими соглашениями, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

Возле Счастья противник стрелял по опорным пунктам из 82-мм минометов, из 120-мм миномета атаковал позиции в районе населенного пункта Луганское.

"… во время проведения инженерных работ на Донецком направлении получил боевую травму один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", — добавили в ведомстве.

Напомним, 17 января на Донбассе ситуация усложнилась — боевики семь раз открывали огонь по позициям украинских военных, погибли три бойца нашей армии, а пять — получили ранения.