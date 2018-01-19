Вице-премьер Кубив считает торговлю с "ДНР" и "ЛНР" законной

По мнению первого вице-премьера Украины Степана Кубива, торговля с Россией и оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей не противоречит законодательству Украины.

Об этом чиновник сказал, отвечая на вопрос депутата от партии "Самопомич" Егора Соболева о прекращении торговли с оккупированными территориями, сообщает "Украинская правда".

"Вчера Рада приняла закон, который признает оккупированными Россией Донецк с Луганском и часть Донбасса. Я хотел бы спросить, когда вы начнете ограничивать торговлю с оккупантом?", - сказал Соболев.

Кубив ответил, что проблем с законностью такой торговли нет.

"Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых - целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины", - заявил он.

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором назвала Россию агрессором. Во время обсуждения этого закона несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию также и оккупантом.



