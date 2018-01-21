Помилованную Порошенко женщину Украина передала боевикам "ДНР"

На контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" состоялась передача боевикам "ДНР" женщины, помилованной накануне президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, женщина написала президенту соответствующую просьбу о помиловании.

"Она полностью признала свою вину, она получила травмы во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец. Президент пошел на гуманитарный шаг помилования — для освобождения наших заложников", — рассказала вице-спикер Рады.

По словам Геращенко, в ближайшие дни ожидается, согласно договоренности, достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы, передачи украинской стороне украинского военного.

Напомним, ранее Украина и представители террористических "ЛДНР" произвели обмен списками удерживаемых в плену лиц.

Последний большой обмен заложниками состоялся 27 декабря. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложников.