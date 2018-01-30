В Украине оставили без газа целый город за долги

Во вторник, 30 января, населенный пункт Славутич (Киевская область), полностью отключили от газоснабжения из-за задолженности теплоснабжающих предприятий.

Соответстствующее сообщение было опубликовано в пресс-службе Киевоблгаза. "По состоянию на 30 января 2018 НАК "Нафтогаз Украины" не выделил для жителей города Славутич необходимые лимиты природного газа на январь этого года из-за задолженности", - говорится в тексте.

Как сообщили в горсовете Славутича уточнили, что "Киевоблгаз" прислал предупреждение о полном отключении 20 января нынешнего года.

"20 января Киевоблгаз прислал сообщение, что отключит Славутич от газа 1 февраля. Но, сегодня в 13.00 город был отключен", – дополнил информацию в комментарию порталу "РБК-Украина" глава отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения исполкома Славутичского городского совета Вадим Зуй.

Чиновник также уточнил, что в Славутиче есть котельная на альтернативном топливе, а резервов хватит на двое суток.

"Городская власть прилагает усилия для решения вопроса. Городской глава Юрий Фомичев сейчас находится в Киеве, проводит встречи. В городском совете развернут оперативный штаб", − добавил Зуй.

Напомним, ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что цена на газ повышаться не будет.