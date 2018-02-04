Сильный ветер и гололедица. В Украине объявили штормовое предупреждение

В воскресенье, 4 февраля, почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Днем в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/сек, предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В восточных областях местами сильный дождь; на дорогах западной части гололедица", — говорится в сообщении.

Ранее в Украинском гидрометцентре сообщили, что в нашей стране на выходных — 3-4 февраля — ухудшится погода: ожидается сильный ветер, пойдет дождь и мокрый снег, который в отдельных областях перерастет в метели.