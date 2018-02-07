Главари "ДНР" передали Киеву 20 заключенных для отбывания наказания, фото

Главари боевиков так называемой "Донецкой народной республики" передали Киеву 20 заключенных для последующего отбывания наказания

Об этом сообщается на сайте украинского омбудсмена.

"Сегодня, 7 февраля 2018 года, еще было перемещено 20 заключенных, которые отбывали наказание в местах лишения свободы в так называемой ДНР и изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украину территорию", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что уполномоченный по правам человека Украины Валерия Лутковская уже в десятый раз участвовала в процессе перемещения осужденных, также участие приняли член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, депутат парламента Ирина Суслова и представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

В целом, по данным службы омбудсмена, из мест лишения свободы в Донбассе удалось переместить 186 человек.

Напомним, в сентябре 2017 года боевики ДНР вернули на подконтрольную Украине территорию 19 заключенных.