Керченский горе-мост, не дождавшись открытия, начал проседать, фото

На строительстве горе-моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с аннексированным Крымом, начались проблемы. Опоры конструкции стали сильно проседать.

Об этом в своем блоге сообщил "Злой одессит".

"Я писал, почему рад установлению железнодорожных пролётов на Керченском мосту. И главной причиной тому назвал общий вес железнодорожной конструкции в 17 400 тонн, который будет оказывать дополнительное воздействие на опоры, что за собой повлечет их проседание и последующие проблемы", — пишет блогер.

По его словам, сейчас в Сети набирают популярность фото, сделанные на участке "Насыпь – Фарватер" в районе Керченского полуострова, на которых отчетливо видно, что металлические пролеты моста уже отличаются по высоте на 1 метр, а по длине на 2 метра.

"Конечно, качество фото желает лучшего и с полной уверенностью говорить о данном инциденте все же не стоит. Тем не менее, именно такого эффекта и ожидали те, кто здраво, а не в порыве шизофренического ура-патриотизма, рассуждали о будущем такой конструкции как Керченский мост в тех условиях, которых он строится. Общий вес всей конструкции примерно 60 тыс. тонн, а это значит — дальше будет", — пишет блогер.

Напомним, строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер".