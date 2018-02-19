Великий пост-2018: история и правила питания

После того, как закончилась Масленичная неделя, в понедельник, 19 февраля, по православному календарю начался Великий пост, который готовит мирян к достойной встрече главного праздника — Воскресения Христова.

В нынешнем году Великий пост продлится до 7 апреля включительно. Из четырех многодневных постов он – основной, самый продолжительный и строгий. В него входят включает шесть седмиц, или 40 дней, поэтому он называется также "Cвятой Четыредесятницей". Такая длительность восходит еще ко временам Ветхого завета, когда пророк Моисей постился на горе Синай именно 40 дней.

Кроме того, уже во времена Нового завета, апостолы установили пост Страстной седмицы — в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа и его страданиях.

В течение всего Великого поста священнослужители призывают мирян воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе и в составе различных блюд. Рыбу разрешается есть исключительно в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). В Лазареву субботу мирянам можно употреблять в пищу икру. С особой строгостью также принято соблюдать первую и Страстную седмицы Великого поста. Пост можно не соблюдать: тяжелобольным людям, беременным женщинам, кормящим матерям, военнослужащим, рабочим, занимавшимся тяжелым физическим трудом, а также людям, находившимся в пути.