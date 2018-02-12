Масленица-2018: обычаи и традиции празднования

Масленица – славянский праздник с многовековой историей, берущей свое начало еще во времена язычества, который символизирует проводы зимы и ожидание весны.

В нынешнем году празднование Масленицы начнется в понедельник, 12 февраля, и продлится до воскресенья, 18 февраля.

Вся неделя, по традиции, разделится на два периода: Узкую Масленицу – понедельник, вторник и среду и Широкую – четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня еще можно заниматься всяческими хозяйственными работами, а вот с четверга их стоит прекратить.

Понедельник, 12 Февраля. "Встреча". В этот день делают ледяные горки. В старину люди верили, что чем лучше и дальше катятся сани, тем обильнее будет урожай.

Вторник, 13 февраль – "Заигрывания". В этот день обычно организовывают и участвуют в веселых играх и угощают за веселье свежеиспеченными блинами.

Среда, 14 февраля – "Лакомка". В этот день принято готовить различные блюда в больших количествах и украшать ими стол. Однако, блины, естественно, должны оставаться на первом месте.

Четверг, 15 Февраль – "Разгуляй". С этого дня начинаются гуляния с утра до вечера – с хороводами и массовым пением.

Пятница, 16 февраля – "Тещины вечера". В этот день все направлено на ускорение свадеб и содействие молодым людям в нахождении пары. Женатые мужчины с вечера лично приглашают в гости тещ и угощают их блинами.

Суббота, 17 Февраля – "Золовкины посиделки". В этот день обычно невестки приглашают своих родных к себе на угощение.

Воскресенье, 18 февраля – "Прощеное воскресенье". В этот день принято просить прощения у всех близких за свои проступки.

Однако после Масленицы все гуляния прекращаются и начинается Великий пост, который продлится до 8 апреля – Пасхи (Воскресения Христова).