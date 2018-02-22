Российские туристы и расплодившиеся страусы. Журналисты показали "Межигорье" после Януковича

22 февраля 2018, 23:36

В спальне Януковича был и известный батон, который бесследно исчез.

Журналисты показали «Межигорье» без Януковича

В бывшей резиденции Виктора Януковича в Межигорье в будние дни почти пусто, за день бывает до полусотни туристов.

"Посмотреть, как жил царь", — говорят посетители о цели своего прибытия. Среди туристов есть и россияне. "Не знаем, как наше правительство живет, но мы под впечатлением. Нравится, как сейчас используется", — говорят они о резиденции. Там сейчас прибавилось страусов — с 7 при Януковиче их количество увеличилось до 20. А вот имущества и ценностей ощутимо поубавилось, говорится в материале ТСН.

Сначала в Межигорье пробились три сотни майдановцев. "Поступил звонок, что можно все это взять. Были саперы, охрана — мы массой продавили, не более того", —пояснил один из участников тех событий. Визитеры брали на память алкоголь и одежду — в качестве трофеев. Однако вскоре в резиденции воцарился хаос, охрана постоянно менялась, брендовые вещи были разворованы. Около 30 костюмов Януковича спрятал активист Петр Олийнык, который зашел в главное здание, Хонку, 22 февраля 2014 года. "Когда мы зашли, то было такое ощущение, что он уехал на работу. Три процента могли украсть. Остановили парнишку — он нес прокладки. Говорит, брали люди, и я себе что-то взял, платочки исчезли", — говорит он.

В спальне Януковича был и известный батон, который тоже бесследно исчез. Сейчас Петр говорит, что батон вряд ли был золотым, потому что весил значительно меньше, чем должен бы. "На этом столике, где вы поставили микрофон, был сфотографирован батон. Януковичу подсовывали халтуру", —утверждает охранник резиденции. Он удивляется, что обманывали Януковича во всем, потому и ремонт, когда-то якобы добротный, обветшал слишком быстро. "Халтурно строился объект при нем, приходится на сегодняшний год переделывать. Мы сняли неизвестный материал с потолка и поставили гипсокартон. Я не знаю, если бы здесь жил Янукович, как бы они объясняли ему, почему так. Потому что он давал им средства. По бухгалтерии, Хонка стоит больше двух миллиардов", — говорит Олийнык.

Неподалеку на историческом месте восстанавливается исторический Межигорский монастырь. "Это символично. В свое время монастырь был закрыт, когда разогнали Запорожскую Сечь. Возвращается то, что было тысячу лет назад", — говорит игумен обители. Охранники же имения говорят, что их цель — это не просто возврат отчужденного имущества в государственную собственность, а гарантии, что оно больше не будет разворовано. Но судьба Межигорья до сих пор неопределенная: государству вернули лишь 140 гектаров земли, а вот имущество прокуроры в прошлом году арестовали, оценили в 10 миллиардов гривен, довели дело о хищении до суда, но на этом все остановилось. В ГПУ объясняют, что дело тормозят адвокаты беглеца.

Напомним, ранее стало известно о дальнейшей судьбе "Межигорья".

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Межигорье Виктор Янукович хонка
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