В Минэкологии рассказали о дальнейшей судьбе "Межигорья"

Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича переходит в государственную собственность.

Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook написал глава украинского Минэкологии Остап Семерак.

"Поставлена ​​окончательная точка в деле "Межигорья". Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства. Напомню, что именно Минприроды инициировало возвращение этого имущества от Януковича к государству. Дальше - инвентаризация этого госимущества и определения органа управления им. Минприроды инициирует предоставление "Межигорью" статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями, сделает эту территорию образовательным и научным центром", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что суда арестовал имущество Януковича, оставленное в "Межигорье"