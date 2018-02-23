"Все разграблено до последней розетки". Опубликовано видео опустошенного дома Пшонки

На Киевщине в арестованном имении экс-генпрокурора Виктора Пшонки гуляет ветер. От дома, на который одиозный чиновник потратил миллионы долларов, остались одни стены.

Спустя ровно четыре года, как Пшонка сбежал из страны, журналистов пустили в имение без проблем. Люди в форме не говорят, кем уполномочены. Уверяют, если бы не они, от дома не осталось бы и кирпича, говорится в сюжете ТСН.

О том, что разворовывали здесь абсолютно все, заметно еще при входе — гараж без ворот, вход в дом уже без львов. Только с фотографиями чиновников-беглецов.

Причем все разграблено до последней розетки, от лестницы на второй этаж остался лишь скелет, сорван даже мраморный подоконник. В бывшей спальне валяются бутылки из-под водки и рамы от картин. Мародеры выгребли все.

После тотального грабежа ожил лишь хлев. Сейчас здесь прибавилось живности. Ее, говорят охранники, разводят для себя.

Как грабили богатого соседа, в селе сейчас вспоминают неохотно. А в прокуратуре открещиваются — имели право арестовать только земельный участок и здание.

Напомним, ранее сообщалось об аресте "сокровищ Пшонки".