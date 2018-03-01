Весеннее обострение. На ночном заседании подрались депутаты Луцка, фото, видео

Земельный вопрос стал камнем преткновения в Луцком городском совете в ночь на 1 марта. Депутаты поскандалили из-за решения, которым горсовет отдал в аренду землю на улице Ровенской, что и привело к столкновению депутатами, муниципальной охраной и "титушками".

Стычки сопровождалось криками "Ганьба", сообщает "Волынь 24".

Часть депутатов настаивала на проведении аукциона, что нельзя просто отдавать землю в частные руки. К тому же фирму, которая получила землю, связывают с провластными депутатами Сергеем Буллой и Константином Петрочуком.

Несогласные с решением отдать землю этой фирме активисты и депутаты сначала требовали доработать вопрос.

Когда председательствующий Григорий Пустовит отказался это делать – стали протестовать, блокировали президиум, включать музыку.

Несколько раз доходило до драк, в которых "на стороне власти" участвовали "еще и муниципалы, и непонятные люди спортивного телосложения", пишет издание.

Позже решение о том, чтобы отдать в аренду участок на улице Ровенской, все же приняли: "за" проголосовали 23 депутата.

Этим решением депутаты отдали земли коммунальной собственности фирме "Жилой квартал" на улице Ровенской, 119. Землю передали в аренду на 10 лет. Площадь участка – почти 2 га.

Во время голосования депутат Павел Данильчук снова включил музыку, взял колонку и пытался с ней пройти в президиум. Ему помешали представители муниципальной стражи и "титушки".

Некоторые лучане считают, что после драк депутаты должны сложить мандаты.