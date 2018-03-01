В Раде впервые поименно назвали всех украинцев-узников России: перечень

Депутаты Верховной Рады Украины обратились к парламентам иностранных государств с просьбой осудить политические репрессии РФ, осуществляемые против граждан Украины, и оказать помощь в освобождении политических заключенных из тюрем РФ.

Соответствующее постановление поддержал 241 народный депутат.

В частности, в Раде просили иностранные государства задействовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы в отношении Российской Федерации − ради "немедленного освобождения ею всех заложников, захват которых вызван вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины".

Кроме того, украинские депутаты попросили своих зарубежных коллег сделать все ради освобождения граждан Украины, которых незаконно удерживает Россия в своих тюрьмах:

Олега Сенцова, Романа Сущенко, Александра Кольченко, Павла Гриба,Владимира Балуха, Станислава Клих, Николая Карпюка, Эмира-Усеина Куку, Муслима Алиева, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова, Сергея Литвинова, Виктора Шура, Алексея Чирния, Валентина Выговского,Руслана Зейтуллаева, Юрия Примова, Рустема Ваитова, Ферата Сайфуллаева, Александра Костенко, Андрея Коломийца, Энвера Мамутова, Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Теймура Абдуллаева, Узеира Абдуллаева, Рустема Исмаилова, Айдера Салединова, Эмиля Джемаденова, Марлена Асанова, Сейрана Салиева, Мемета Белялова, Тимура Ибрагимова,

Сервера Зекиряева, Эрнеста Аметова, Евгения Панова, Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, Владимира Дудки, Глеба Шаблия, Алексея Стогния, Николая Шиптура, Эмиля Минасова, Бекира Дегерменджы, Асана Чапуха, Кязима Аметова, Руслана Трубача, Исмаила Рамазанова, Евгения Каракашева.

Напомним, ранее глава украинского МИД Павел Климкин рассказал о том, сколько украинских политзаключенных находятся в тюрьмах России.