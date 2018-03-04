В Киеве с фасада Музея Леси Украинки украли ее бронзовый бюст, фото

В ночь на 3 марта в столице c фасада здания Музея Леси Украинки исчез бюст поэтессы с памятной доской.

В полиции в связи с актом вандализма инициировали уголовное дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

"3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 год жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 года работает музей поэтессы", - сказано в сообщении.

В Музее подчеркнули, что бронзовая скульптура была единым целым с памятной доской и является памятником истории и культуры Украины. Монумент был установлен с 100-летнему юбилею Леси Украинки, что было зафиксировано ЮНЕСКО.

Напомним, ранее в Чернигове вандалы похитили бронзовый бюст русского писателя Александра Пушкина.