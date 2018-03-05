ДТП в центре Киева: движение по Крещатику затруднено, фото

Утром, 5 марта, возле Майдана Независимости в Киеве, произошло дорожно-транпортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля: Skoda и Chevrolet.

В связи с этим движение по Крещатику затруднено, сообщает УНН.

В результате столкновения повреждены передние части кузовов обоих авто. На месте происшествия работают патрульные. Информации о пострадавших нет.

Движение в сторону Бессарабской площади затруднено на подъезде к Майдану Независимости. Образовалась тянучка.

Пока не известно, когда полоса будет освобождена для беспрепятственного проезда.

Напомним, под Москвой рейсовый автобус с украинцами столкнулся со снегоуборочной машиной. Всего в салоне находилось 20 пассажиров.