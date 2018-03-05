Изошел трещинами. В Запорожье начал рушиться пятиэтажный дом: видео

В Запорожье в понедельник, 5 марта, по стене пятиэтажного дома №42 на бульваре Шевченко поползли огромные трещины.

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в соцсети Facebook пользователь Максим Зайченко.

По его словам, три дня назад в подвале прорвало трубу с водой. Дом подмыло, после чего в квартирах жителей третьего подъезда появились большие трещины.

Как заявляют представители коммунальных служб, падение многоэтажке не угрожает. Однако жильцы не верят такому утверждению и начали в экстренном порядке вывозить вещи. По их словам, деформироваться здание начало еще 28 февраля. Кроме того, после того, как дом просел, в нем перестали закрываться подъездные двери.

Согласно информации, предоставленной директором городского департамента ЖКХ Сергеем Полевым, теперь в течение двух месяцев дом будет исследовать институт НИИСК. Именно его специалисты должны дать экспертное заключение, по итогам которого и будет создавать проект капитального ремонта здания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове ушло под землю здание и двор частного дома.