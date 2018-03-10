Комбат ВСУ заявил, что Россия должна исчезнуть с карты мира

Конфликт в Донбассе должен закончиться "как минимум" на границе Украины и РФ, заявил командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский.

У него есть и мечта, чтобы война закончилась в Москве, сказал Сухаревский в интервью "Обозревателю".

"Что касается меня, то моя фамилия — Сухаревский. У меня есть младшая сестра, Ксения. А в Москве есть площадь и станция метро имени Ксении Сухаревской. Так вот: я бы хотел, чтобы война закончилась там", — сообщил он.

Он также заявил, что мечтает о том, чтобы у Украины с Россией никогда больше не было вообще никаких отношений, а сама РФ "вообще исчезла — как с карты, так и из сознания".

"Хочу, чтобы до Урала дошли китайцы, а территория от Урала до Украины считалась "зеленым мысом", как в истории. Как Кубань", — добавил Сухаревский.

Напомним, ранее народный депутат, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что после освобождения оккупированной территории Донбасса и аннексированного Крыма Украина может претендовать на отдельные регионы, входящие в состав РФ.