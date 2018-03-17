Украинский телеканал показал карту страны без Крыма: журналисты объяснили конфуз

Телеканал UA:Перший вечером, 16 марта, в эфире показал карту Украины без аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщила журналист Галина Плачинда и показала в своем Facebook соответствующее фото.

В то же время на официальном сайте телеканала признали ошибку и извинились перед зрителями.

"Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на UA: Перший в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым", — сказано в обращении.

Также поясняется, что изображение создавалось в программе для редактирования графики и состояла из нескольких шаров с элементами.

"Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей. А поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить. Поэтому зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки.

Команда Общественного вещания просит прощения у всех зрителей UA: Перший", — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине в День Соборности вывесили карту Украины без Крыма.