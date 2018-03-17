СБУ выдворила из Украины пропагандистку росТВ: стали известны подробности

Служба безопасности Украины сообщила о выдворении сотрудницы телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой с запретом въезда в Украину сроком на 3 года.

По данным пресс-центра СБУ, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", — заявили в СБУ.

В сообщении отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Напомним, ранее журналист росТВ пожаловался на депортацию из Украины.