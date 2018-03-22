Стало известно, в честь кого депутаты переименовали аэропорт "Киев"

В столице Украины аэропорту "Киев" (Жуляны) было присвоено имя легендарного авиаконструктора Игоря Сикорского.

Такое сообщение в четверг, 22 марта, опубликовало новостное агенство "УНИАН".

Согласно обнародованным данным, соответствующее решение поддержали 67 из 91 депутата Киевсовета.

К слову, с инициативой о переименовании изначально выступил трудовой коллектив аэропорта.

Игорь Сикорский - легендарный конструктор летательных аппаратов, в том числе самолетов и вертолетов, родился в Киеве и работал в Российской Империи. После Октябрьской революции он эмигрировал в США, где создал авиастроительную компанию Sikorsky Aircraft.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве переименовали станцию метро "Петровка".