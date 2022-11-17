'5 минут – 5 попаданий': в Сети показали точную работу снайпера ССО

Снайпер одним выстрелом поразил двух врагов / Фото УНИАН

В Сети показали кадры с фрагментом успешной работы одного из снайперов Сил спецопераций. Он одним выстрелом сумел поразить двух российских оккупантов. В целом же защитник за пять минут попал по пяти врагам.

Ролик опубликован на Facebook-странице Командования ССО ВСУ.

"5 минут – 5 попаданий. С таким результатом отработал по российским оккупантам один из снайперов ССО Украины", – говорится в сообщении.

На кадрах не видно украинского военного, а лишь его работу, запечатленную на камеру.

События разворачивались на Донецком направлении фронта. Там украинскому снайперу из 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго удалось уничтожить троих и ранить двух российских захватчиков.

"Во время работы за один выстрел удалось поразить сразу двух врагов", – уточнили в Командовании ССО ВСУ.

Как сообщал Главред, украинский снайпер вплотную приблизился к мировому рекорду, ликвидировав на фронте российского оккупанта с расстояния 2710 метров.

Теперь в рейтинге самого дальнего боевого снайперского выстрела украинский воин занимает второе место в мировом рейтинге. Это подтверждено командованием Вооруженных сил Украины.

Напомним, в мае украинские военные ликвидировали командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова - лучшего снайпера оккупантов из Забайкалья.

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