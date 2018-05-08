Украинцы рассказали социологам об основных проблемах в стране

Множество жителей Украины недовольны действиями нынешних властей.

О таком положении вещей свидетельствуют результаты опроса, проведенного сотрудниками Киевского международного института социологии (КМИС).

В частности, 75,3% респондентов уверены в том, что власти Украину ведут страну "в скорее неправильном направлении". С верностью же выбранного ныне курса "скорее согласны" 10,4%, "не определились" 14% респондентов.

Первоочередной проблемой, требующей немедленного решения, опрошенные украинцы назвали военные действия на Донбассе — 61,7% опрошенных высказались за ее скорейшее завершение. На недостаток рабочих мест пожаловались 33,5% респондентов. Крайне недовольны низкими зарплатами и пенсиями 31,9% опрошенных. Нужду в усилении борьбу с коррупцией отметили 29% респондентов, а на снижение тарифов на услусги ЖКХ выразили надежду 19,1% украинцев.

Напомним, ранее стало известно о том, сколько украинцев позитивно относятся к советскому диктатору Иосифу Сталину.