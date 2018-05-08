В Киеве район "Петровки" парализовали серьезные дорожные заторы: фото

В Киеве из-за частичного перекрытия движения по причине ремонта дорожного полотна и двух ДТП оказались практически парализованы важнейшие транспорты артерии города – проспект имени Степана Бандеры и улица имени Елены Телиги.

Об этом во вторник, 8 мая, свидетельствуют данные, опубликованные на портале "Яндекс.Пробки".

Согласно им, движение крайне затруднено при съезде с Оболонского проспекта на проспект имени Степана Бандеры и на съезде с него на улицу Елены Телиги. Скорость движения транспорта на всех этих участках колеблется от 3 до 7 километров в час.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом коп устроил крупное ДТП с пострадавшими.