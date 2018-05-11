Дипломат спрогнозировал судьбу конфликта на Донбассе

Украине "нужно время на развитие и заживление ран войны", отметил Яременко.
Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко считает, что замораживание конфликта на Донбассе без обременительных политических условий является максимумом, на который сегодня может рассчитывать Украина.
Война в нашей стране продолжается, в частности, из-за желания президента РФ Владимира Путина, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".
"Курт Волкер (спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины — Ред.) и украинская дипломатия, которая повторяет за ним, пытаются убедить то ли себя, то ли нас в том, что миротворческая миссия (ООН — Ред.) на Донбассе не только возможна, но и впервые в истории она приведет не к замораживанию, а к решению конфликта", — отметил он.
По словам собеседника, он "не столь оптимистичен". "Война в Украине продолжается из-за желания Владимира Путина и способность России ее вести. На этом и должно быть сосредоточено основное внимание украинской и международной дипломатии", — добавил Яременко.
Дипломат подчеркнул, что "активные переговорные усилия, консультации, попытки поиска компромисса еще никогда никому не вредили". "Если в результате активных посреднических усилий США в исполнении Курта Волкера на востоке Украины появится хоть какая-то миротворческая миссия, и это приведет хотя бы к прекращению огня, а, значит, и прекращению гибели украинских солдат, надо радоваться", — заявил эксперт.
"С моей точки зрения, замораживание конфликта без обременительных политических условий — это максимум, на который сегодня может рассчитывать наша страна. Нам нужно время на развитие и заживление ран войны", — сказал собеседник.
"Продолжение боевых действий этому препятствует. Замораживание конфликта будет меньшей из проблем. Очевидно, будет решать этот конфликт уже следующие поколения украинцев", — полагает он.
Ранее Богдан Яременко выразил мнение, что замена названия боевых действий на востоке Украины с антитеррористической операции на операцию Объединенных сил не приблизит развязку конфликта.