Стала известна новая стоимость проезда в общественном транспорте Киева

15 мая 2018, 12:54

Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп.

В Киеве подорожает проезд в транспорте

С 14 июля стоимость поездки в общественном транспорте в Киеве составит 8 грн.

"Киевская городская госадминистрация приняла решение с 14 июля установить новые тарифы на проезд в городском транспорте. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами и бесконтактными карточками, при их пополнении будут платить за одну поездку от 6 грн 30 коп. Городская власть устанавливает максимально низкую цену на проезд для киевлян. А для гостей города цена будет составлять 8 грн за поездку", — заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, сейчас есть реальная необходимость пересмотра тарифов на перевозку пассажиров.

"Я подчеркиваю, что это решение было тяжелым и вынужденным, на которое мы пошли ради того, чтобы предотвратить транспортный коллапс в столице", — заявил чиновник.

Он отметил, что условием мэра города о введении новых повышенных тарифов было сохранение льготного проезда для социально уязвимых групп — пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных и других категорий граждан.

"Хочу обратить ваше внимание, что сегодня экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывая все расходы, составляет в метро 8 грн 27 коп., в наземном транспорте — 8 грн 77 коп. Надо понимать, что даже при новом тарифе предлагаемая система оплаты все равно оставляет убыточными предприятия транспорта. Однако мы не пошли на большее повышение тарифов, понимая сложную экономическую ситуацию", — сказал Давтян.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году откорректировали отдельные его составляющие, передает УНИАН.

"С 2015 года в стране выросли тарифы на электроэнергию — в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива — в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183%", — подчеркнул Давтян.

Кроме того, добавил он, сегодня в коммунальных предприятиях открыты более 500 вакансий водителей. Как отметил Давтян, у водителей нет мотивации работать в общественном транспорте. Некоторые идут в частные компании, многие едут работать в страны Евросоюза — ведь даже в соседней Польше им платят около тысячи евро, отметил чиновник. Таким образом, сказал он, коммунальное предприятие теряет специалистов, и если такая тенденция сохранится, то через некоторое время в коммунальном общественном транспорте некому будет работать. Чтобы не допустить такой ситуации, нужно повысить зарплату водителям, а для этого необходимы дополнительные средства, которые планируется получить за счет повышения стоимости проезда.

Давтян отдельно подчеркнул, что транспорт должен быть безопасным для пассажиров. Но сегодня долги предприятий растут, денег на нормативные ремонты и закупку нового подвижного состава не хватает.

В то же время по сообщению пресс-службы метрополитена также подорожает до 8 гривень с 14 июля. Городские власти обработали финансовые показатели транспортных предприятий, которые свидетельствуют о необходимости изменения стоимости проезда.

"Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, — сохранены", — говорится в сообщении.

Полученные от изменения тарифа средства будут направлены на два основных направления: оплата энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что в Киеве завершается процесс расчетов для повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Отметим, что в утвержденном КГГА финансовом плане "Киевпастранса" на 2018 проезд в наземном транспорте Киева планируется повысить вдвое – до 8 гривен – уже с 15 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшем будущем тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти на треть.

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Киев проезд общественный транспорт Дмитрий Давтян
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