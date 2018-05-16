"Порошенко забыл об одном юбилее": "глава" Крыма ответил на троллинг президента Украины

16 мая 2018, 18:36

Сергей Аксенов напомнил о недостроенном мосте через Днепр.

Непризнанный "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко.

Накануне глава государства посмеялся над открытием Крымского моста, заявив, что он "обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым".

"Не Порошенко рассуждать о соблюдении международного права. За четыре года наша страна, которую он называет "оккупантом", построила в Крыму уникальный мост, современный аэропорт, энергетический мост, магистральный газопровод, новые школы и детские сады, достраивает новые электростанции, строит автобан, модернизирует промышленность, энергетику, сельское хозяйство, социальную инфраструктуру", - заявил Аксенов.

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Также в ответ он попытался уколоть Порошенко тем фактом, что в Украине до сих пор не построен Подольский мост через реку Днепр.

"Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее: 25 лет назад (19 апреля 1993 года) Киевский городской совет утвердил проект строительства Подольского мостового перехода через Днепр длиной 7,5 километров. Мост до сих пор не построен", - резюмировал Аксенов.

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Напомним, 15 мая, накануне запуска движения, автодорожную часть Крымского моста торжественно открыли мостостроители во главе с Путиным: колонна строительной техники проехала по автодороге.

Позже российский сегмент Twitter взорвался фотожабами на фотографии Путина, въезжающего на мост за рулем КамАЗа.

Не обошлось без курьезов. Так, российский Первый канал в своей трансляции с открытия Крымского моста заявил, что президент РФ превозошел Адольфа Гитлера.

Кроме того, выяснилось, что во время поездки Путин нарушил ПДД за рулем КамАЗа.

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Крым Петр Порошенко Крымский мост Сергей Аксенов
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