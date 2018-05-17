"В алмазный фонд перемог": в сети высмеяли "ремонтный прорыв" Порошенко

В сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80.

"Строительство или капитальный ремонт дороги в направлении Киева - это то, о чем годами мечтали жители Днепропетровщины. Однако за 26 лет так и не дождались строительства. Сегодня же у нас есть прорыв: первые 12 км дороги должны быть построены уже в этом году", - заявил глава государства, находясь в Днепропетровской области.

Будівництво або капітальний ремонт дороги у напрямку Києва - це те, про що роками мріяли мешканці Дніпропетровщини. Однак за 26 років так і не дочекалися будівництва. Сьогодні ж ми маємо прорив: перші 12 км дороги мають бути добудовані вже цього року pic.twitter.com/Z7HjbwT285 — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 мая 2018 г.

Автодорога национального значения Н-08 начинается в Борисполе проходит через Переяслав-Хмельницкий, Золотоношу, Градижск, Кременчуг, Верхнеднепровск, Каменское, Днепр и заканчивается в Запорожье. Ее общая протяженность - 430 км. Пользователей насмешило, что постройку 12 км трассы за семь месяцев президент назвал "прорывом". Комментаторы принялись считать, когда при таких темпах постройки ремонт трассы будет завершен.

Также в ходе рабочей поездки президент побылвал на открытии реконструированного коммунального заведения Солонянская средняя общеобразовательная школа № 1 І-ІІІ ступеней.

Напомним, 15 мая Порошенко с помпой открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки.