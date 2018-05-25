В полиции рассказали, кто напал на английских фанатов в центре Киева

На граждан Великобритании, которые приехали в Киев на финальные матчи Лиги Чемпионов, напали студенты одного из столичных вузов.

Как сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко, накануне вечером полицейские, которые несли службу на улице Большая Васильковская, увидели драку в пабе и отреагировали.

"Были задержаны два человека, которые принимали участие в этом приключении, они были доставлены в Голосеевское районное управление полиции", — рассказал Крищенко.

По его словам, подозреваемыми оказались студентами одного из высших учебных заведений Киева, 1997 года рождения.

Главный киевский полицейский добавил, что они отказались от дачи показаний.

Также Крищенко рассказал, что в ходе драки пострадали два гражданина Великобритании.

"Им была оказана медицинская помощь. Они не требуют серьезного медицинского вмешательства и отказались от дачи показаний и объяснений, мотивируя тем, что ни к кому не имеют претензий", — сказал он.

Глава Нацполиции Киева также сообщил, что полицейские сразу проинформировали консульство Великобритании об инциденте, предоставлена вся информация о пострадавших и о ходе расследования.

Напомним, финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" вечером 26 мая — в матче встретятся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".