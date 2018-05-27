Фан-зоны Киева завалены мусором: тыл Лиги чемпионов выглядит ужасно, фото

Финал Лиги чемпионов УЕФА прошел 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. На чемпионате, который впервые в истории проводится в Украине, встретились команды английского "Ливерпуля" и мадридского "Реала".

Команда Зинедина Зидана со счетом 3:1 обыграла англичан. Не менее горячие баталии происходили и в фан-зонах украинской столицы, о чем сообщают очевидцы событий в Facebook.

Киевский парк имени Шевченко был оборудован под фан-зону болельщиков "Ливерпуля". После окончания матча известную столичную зону отдыха было не узнать: горы мусора и пустых бутылок, фонтаны завалены тарой из-под пива и напитков.

Пользователи украинского сегмента Facebook разделились во мнении: одни писали о том, что европейцы показали свое истинное лицо, другие – о недостаточном количестве урн для мусора, третьи жалели коммунальщиков, которым необходимо будет все привести в порядок.

Напомним, британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступила перед началом финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.