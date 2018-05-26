Дуа Липа феерично открыла финал Лиги чемпионов в Киеве: видео

Британская певица албанского происхождения Дуа Липа выступила перед началом финала Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая.

На официальной странице ЛЧ УЕФА в Facebook было опубликовано видео концертного номера поп-дивы.

Перед началом матча между испанским "Реалом" и английским "Ливерпулем", певица исполнила один из своих самых известных хитов "New Rules".

Как ранее сообщалось, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что наставник "Реала" Зинедин Зидан ничего не знает о тактике игры, в чем сторонние наблюдатели обвиняют и его.